Запасов автомобилей на складах в России не хватит и на полгода, чтобы удовлетворить спрос по старым ценам в случае вступления в силу нового утилизационного сбора. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Минпромторг предложил ввести новые правила утильсбора с 1 ноября текущего года. При расчете размера сбора теперь будут учитывать не только объем двигателя, но и мощность. Кроме того, предполагается убрать льготную ставку для машин мощностью выше 160 л. с.. Они попадут под коммерческий тариф, где суммы возрастут многократно – от сотен тысяч до миллионов рублей. На этом фоне спрос на автомобили из-за рубежа за последнюю неделю подскочил в четыре раза. Россияне выстроились в огромные очереди на паромы и растаможивание, сообщает Baza.

«Запасы на стоках сейчас составляют примерно 350 – 370 тысяч машин, правда еще импорт кое-какой идет. Сейчас опять усиленно будут завозить автомобили до повышения утилизационного сбора, как это было год назад, когда 1 октября тариф также был увеличен. В среднем запаса хватит на 3 – 4 месяца, хотя по некоторым ходовым вариантам ситуация уже сейчас такая, что их осталось мало. Это наиболее продаваемые модели по каждому бренду – например, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и так далее», - пояснил собеседник НСН.