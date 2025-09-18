Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
У покупателей будет не больше двух месяцев, чтобы уложиться в старый бюджет после введения новых правил с 1 ноября, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Мосеев.
Запасов автомобилей на складах в России не хватит и на полгода, чтобы удовлетворить спрос по старым ценам в случае вступления в силу нового утилизационного сбора. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Минпромторг предложил ввести новые правила утильсбора с 1 ноября текущего года. При расчете размера сбора теперь будут учитывать не только объем двигателя, но и мощность. Кроме того, предполагается убрать льготную ставку для машин мощностью выше 160 л. с.. Они попадут под коммерческий тариф, где суммы возрастут многократно – от сотен тысяч до миллионов рублей. На этом фоне спрос на автомобили из-за рубежа за последнюю неделю подскочил в четыре раза. Россияне выстроились в огромные очереди на паромы и растаможивание, сообщает Baza.
«Запасы на стоках сейчас составляют примерно 350 – 370 тысяч машин, правда еще импорт кое-какой идет. Сейчас опять усиленно будут завозить автомобили до повышения утилизационного сбора, как это было год назад, когда 1 октября тариф также был увеличен. В среднем запаса хватит на 3 – 4 месяца, хотя по некоторым ходовым вариантам ситуация уже сейчас такая, что их осталось мало. Это наиболее продаваемые модели по каждому бренду – например, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и так далее», - пояснил собеседник НСН.
По словам Олега Мосеева, в случае вступления в силу нового утильсбора, в выигрыше окажутся «Москвич» и Haval, поскольку для автопроизводителей на территории России предусмотрены промышленные субсидии, которые его компенсируют. Также косвенно ситуация будет выгодна «АвтоВАЗу», поскольку покупатель начнет искать машины более бюджетные и попроще.
Сейчас для физических лиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора при самостоятельном ввозе автомобиля с объемом двигателя до 3 л. с. для личного пользования. Речь идет в том числе о случаях, когда покупатель заказывает машину у компании, которая занимается параллельным импортом. Машина оформляется на физлицо. Льготная ставка составляет 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет. С 1 ноября льготный сбор «урежут», а при его расчете станут учитывать не только возраст машины и объем двигателя, но и мощность мотора.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее пообещал падение цен на автомобили марки Geely после запуска завода в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
- Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
- Учитель: Заговорить на английском языке можно за два года занятий
- Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших
- Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
- Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов
- «Скачок цен и падение спроса»: Кто заплатит за повышение НДС
- В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
- В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru