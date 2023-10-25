«Меньше 50 тысяч»: Столичные водители «скорых» возмущены низкими зарплатами
Московские водители «скорой помощи» многие годы требуют поднять им зарплату, но получают лишь отписки от ведомств и насмешки. На что жалуются столичные «шумахеры», спасающие жизни - в материале НСН.
Водители «скорых» в Москве получают меньше 50 тысяч рублей в месяц и вынуждены работать вдвое больше нормы из-за нехватки персонала, пожаловались НСН водители и активисты.
В частности, глава профсоюза московской скорой помощи Фельдшер.ру Дмитрий Беляков заявил НСН, что курьеры в Москве получают в несколько раз больше водителей «скорых».
«Это давно началось! Водители массово увольняются, так как их зарплаты очень давно не индексировали. Женщин приглашают за руль. Скоро ситуация станет похожей на гитлерюгенд: будут приглашать детей работать. Ничего не меняется, потому что, видимо, здоровье нации никого не интересует. Сейчас в моде курьеры: они получают раза в три больше, чем водители скорой помощи», - возмутился он.
В свою очередь, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил слова Белякова о том, что ситуация с низкими зарплатами столичных водителей не меняется уже многие годы. Коновал назвал шоферов «скорых» бесправным существом и рассказал, что руководство постоянно «навешивает» на них чужие обязанности.
«Ситуация не меняется годами! Тарифная ставка просто не индексировалась. Водители составляют обращения, отправляют их, но не получают ответов. Благодаря совместным усилиям летом удалось повысить зарплату водителям «скорой» на станции скорой помощи в Астрахани с 22 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Водители постоянно берут подработки, устают. Их регулярно штрафуют, они вынуждены чинить автомобили за свой счет, на них навешивают обязанности санитаров по дезинфекции автомобилей. Водитель «скорой» – бесправное существо», - рассказал представитель профсоюза.
НСН для подтверждения этой информации связалась с самими работниками московских «скорых», чтобы узнать подробности из первых уст. Так, один из них, Виталий, состоит в коллегии активистов, которые борются за свои права, но пока эта борьба не принесла никаких результатов. Виталий работает на «скорой» в столице уже 20 лет, он любит свою работу и надеется на решение проблем с зарплатами.
«За этот год в Москве уволилось 2,5 тысячи водителей «скорых». Обычная норма водителя – 168 часов в месяц, но в связи с нехваткой персонала, нагрузка на оставшихся, конечно же, возросла. У нас люди перерабатывают больше 200 часов сверху еще! Вместо того, чтобы заниматься зарплатами, к нам стали брать дам. Я ничего против не имею, но получается, что нашему руководству теперь неинтересен средний возраст профессионала 30-40 лет, им теперь выгоднее брать пенсионеров и женщин. Я не представляю, как женщина будет таскать больного весом 150 килограммов. Руководство говорит: «Не нравится – увольняйтесь. Вас никто не держит». Те, кто уволились, побежали в Подмосковье. Я 20 лет работаю на «скорой» в Москве и получаю 48-49 тысяч рублей в месяц», - поделился Виталий.
Еще один работник московской «скорой» Дмитрий уточнил, из чего складывается такая маленькая зарплата столичного водителя «неотложки».
«У нас часовая ставка – 112,80 рублей. Напоминаю, что шаурма в Москве стоит около 250 рублей. Получается, что часовой труд водителя «скорой» дешевле шаурмы! Умножаем часовую ставку на 12 рабочих часов и получаем 1353,6 рублей за смену. В обычный месяц выходит 14 смен, в длинный месяц – 16 смен. Также нам доплачивают 25% за то, что мы помогаем врачам переносить пациентов. Также бывают премии – 30-90% от зарплаты. Я получаю от 38 до 45 тысяч рублей в месяц», - разъяснил Дмитрий.
Ранее депутат Госдумы Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал поднять зарплату учителям до средней по России.
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