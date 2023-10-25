«Меньше 50 тысяч»: Столичные водители «скорых» возмущены низкими зарплатами

В частности, глава профсоюза московской скорой помощи Фельдшер.ру Дмитрий Беляков заявил НСН, что курьеры в Москве получают в несколько раз больше водителей «скорых».

«Это давно началось! Водители массово увольняются, так как их зарплаты очень давно не индексировали. Женщин приглашают за руль. Скоро ситуация станет похожей на гитлерюгенд: будут приглашать детей работать. Ничего не меняется, потому что, видимо, здоровье нации никого не интересует. Сейчас в моде курьеры: они получают раза в три больше, чем водители скорой помощи», - возмутился он.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил слова Белякова о том, что ситуация с низкими зарплатами столичных водителей не меняется уже многие годы. Коновал назвал шоферов «скорых» бесправным существом и рассказал, что руководство постоянно «навешивает» на них чужие обязанности.

«Ситуация не меняется годами! Тарифная ставка просто не индексировалась. Водители составляют обращения, отправляют их, но не получают ответов. Благодаря совместным усилиям летом удалось повысить зарплату водителям «скорой» на станции скорой помощи в Астрахани с 22 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Водители постоянно берут подработки, устают. Их регулярно штрафуют, они вынуждены чинить автомобили за свой счет, на них навешивают обязанности санитаров по дезинфекции автомобилей. Водитель «скорой» – бесправное существо», - рассказал представитель профсоюза.