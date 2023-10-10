Учителя потребовали повысить зарплату за счет окладов

В организации отметили, что профсоюз подготовил обращение в кабмин и Госдуму по поводу необходимости постоянной индексации зарплат педагогических работников. Там указали, что ссылки чиновников на регулярный рост зарплат в рамках выполнения майских указов являются «несостоятельными».

Так, в заявлении профсоюза подчеркивается, что для решения проблем российского образования необходимо кардинальное изменение системы оплаты труда педагогических работников.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тысяч рублей в месяц. При этом 28% россиян считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан, передает «Радиоточка НСН».

