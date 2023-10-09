Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и регионам принять меры, чтобы по итогам года в полной мере выполнить показатели майских указов по зарплатам бюджетников. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад по этой теме глава государства будет ждать до 20 октября. Так, речь идет о тех, кто работает в соцобеспечении населения, здравоохранении, образовании, культуре и науке.
Ранее, 2 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, госслужащих и персонала воинских частей. Зарплата указанных категорий была проиндексирована на 5,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru