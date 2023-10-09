Путин поручил до конца года выполнить цели по зарплатам бюджетников

Отмечается, что доклад по этой теме глава государства будет ждать до 20 октября. Так, речь идет о тех, кто работает в соцобеспечении населения, здравоохранении, образовании, культуре и науке.

Ранее, 2 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, госслужащих и персонала воинских частей. Зарплата указанных категорий была проиндексирована на 5,5%, передает «Радиоточка НСН».

