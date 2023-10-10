Депутат Смолин призвал поднять зарплату учителям до средней по России

Ранее стало известно, что оклады учителей с высшим образованием, но без стажа и категории ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в подавляющем большинстве регионов России. Так, в 40% регионов их оклады не выше 50% МРОТ, в 39% субъектов РФ - от 50% до 75%, еще в 9% регионов – от 75% до 100% от МРОТ. Смолин указал на различия оклада и финальной заработной платы и сказал, что учителя в регионах вынуждены экономить на всем, кроме еды.

«Базовый оклад – не то же самое, что зарплата. Базовые оклады в России колеблются от 3,5 до 20 тысяч рублей, это данные примерно двухлетней давности. Считается, что большая часть зарплаты в этом случае идет за счет переработки и иногда за счет стимулирующих выплат. Вопрос о зарплате учителей я регулярно задаю правительству России. Хочу напомнить, что, по данным ВШЭ, порядка 80% учителей получают зарплату менее 40 тысяч рублей в месяц, при этом 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. Другими словами, мы наблюдаем ситуацию, когда 40% учителей по любой методике прямо попадают в категорию бедных. По официальным данным, средняя нагрузка учителя 1,8 ставки. В моем родном городе Омске 2,1 ставки по обычной методике, а по новейшей методике – 1,9 ставки», - сказал собеседник НСН.

По его словам, учителям необходимо гарантировать заработную плату не ниже средней по стране при работе на одну ставку.

«В школе на окраине Омска мне говорят, что если учителя работают на две ставки, то получают 35 тысяч рублей, плюс два классных руководства – еще 10 тысяч рублей. Итого: 45 тысяч рублей. В это время в Омской области официально средняя зарплата – 50 тысяч рублей в месяц. Учитель, работая за двоих, не получает того, что он должен получать, работая за одного. Я понимаю, что ситуация в стране сложная, но если мы не будем решать вопрос с зарплатой учителей, то скоро некому будет учить детей. Как учитель по первой специальности, я считаю, что нормально работать на две ставки педагог просто не может. Уже в эту осеннюю сессию на повестке в Госдуме стоит мой законопроект, согласно которому учитель должен получать то, что ему положено по указу президента, то есть зарплату не ниже средней по региону, а мы добавляем еще, что не ниже средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате труда, работая на одну ставку», - отметил Смолин.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тысяч рублей в месяц. При этом 28% россиян считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан, передает «Радиоточка НСН».

