Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в РФ на 31,8%

Отмечается, что с начала 2023 года также выросла доля подобных предложений в общем количестве. Так, она достигла уровня в 21,2%, хотя в 2022 году находилась на отметке в 14,9%.

Указывается, что самый большой прирост доли вакансий с таким доходом произошел в транспорте и строительстве. Кроме того, в тройку лидеров по этому показателю вошли работа для студентов и стажировки, а также агропром и производство.

Ранее россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тысяч рублей в месяц. При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

