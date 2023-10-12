Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в РФ на 31,8%
Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке в 2023 году увеличилось на 31,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что с начала 2023 года также выросла доля подобных предложений в общем количестве. Так, она достигла уровня в 21,2%, хотя в 2022 году находилась на отметке в 14,9%.
Указывается, что самый большой прирост доли вакансий с таким доходом произошел в транспорте и строительстве. Кроме того, в тройку лидеров по этому показателю вошли работа для студентов и стажировки, а также агропром и производство.
Ранее россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тысяч рублей в месяц. При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru