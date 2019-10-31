Пока Путин не клюнет, Минздрав не перекрестится

На эти цели на период до 2024 года в рамках профильного нацпроекта выделено триллион триста миллиардов рублей, - напомнил Владимир Путин, однако признал, что и этого недостаточно. Первичное звено здравоохранения снова нуждается в поддержке федерального уровня, - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Калининградской области. И уже на расширенном заседании президиума Госсовета выразил недоумение попытками сэкономить деньги на зарплатах медперсонала:

«Вот, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну, зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, ну и экономия. На чем экономим-то?»

Катастрофическим назвал в эфире НСН положение с начислением зарплат медработникам президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин:

«У нас никто не знает, где какие существуют реальные зарплаты, у нас даже законодательно допущена в системе здравоохранения, что фиксируется только маленькая часть зарплаты, которая определяется в договоре. А все остальное – это на волю руководства. Главврач по собственной инициативе может добавлять зарплату сотруднику, а может и не добавлять. Зависит от того, как он к нему относится. Это называется стимулирующими выплатами, но фактически это способ вот так произвольно решать вопросы оплаты. В этом вся проблема. Пока у нас не будет четко фиксирована зарплата врачей, пока врач будет изначально понимать, какая у него конкретно будет зарплата, говорить вообще не о чем».

Отчетности Минздрава, по словам собеседника агентства, давно нельзя верить, поскольку она не имеет ничего общего с действительностью.

И Минздрав, сам того, вероятно, не желая, подтвердил эту мысль, опубликовав данные о сокращении врачей в регионах, а затем скорректировав их, как сообщается, из-за «технической ошибки». По новым уточненным данным, сокращение количества врачей было зафиксировано в 55 регионах, а не в 54, как сообщалось ранее. Самая негативная динамика на конец 2018 года зафиксирована в Чукотском автономном округе – сокращение на 5,3%, а в абсолютных цифрах – с 341 до 323. Ранее представленные данные гласили, что в лидеры по сокращению врачебного персонала вышли Бурятия и Новосибирская область. Но оба региона не замедлили данные Минздрава страны опровергнуть, тогда и вскрылась ошибка.

Можно, конечно, в качестве сакральной жертвы уволить главу Минздрава Веронику Скворцову. Правда, это вряд ли поможет восполнить дефицит врачей в стране, исчисляемый десятками тысяч. Да и каким бы не оказался ее преемник, репутацию отечественного здравоохранения ему в одночасье не изменить. А она сейчас такова: более половины россиян считают, что уровень развития медицины в России ниже, чем в передовых странах мира – 58% респондентов недавнего опроса фонда «Общественное мнение».

