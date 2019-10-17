Скварцовагейт: Замену министрам надо искать по примеру губернаторов

В российском правительстве могут пройти первые после президентских выборов отставки, сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники в кремлёвских и правительственных кругах. По информации издания, одним из кандидатов на вылет может стать нынешняя глава Минздрава Вероника Скворцова.

В качестве формальной причины для отставки названы проблемы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», неформальной же источники называют неудовлетворённость работой министра со стороны вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой. Кроме Скворцовой в списке названы имена министра спорта Павла Колобкова и министра связи Константина Носкова. У них источники также отмечают проблемы, но не утверждают, что это приведёт к потере поста.

НСН решила разобраться, что же стоит за слухами об отставке министра здравоохранения. Учитывая, что вокруг медицинского сообщества в последнее время развернулся целый скандал — массовые увольнения врачей в ряде больниц в различных городах России — можно предположить, что назревает процесс, который принято называть словом «Гейт». С вопросом, кто же может сменить министра на посту в случае «Скворцовагейт», НСН обратилась к бывшему главному санитарному врачу страны, а ныне депутату Госдумы Геннадию Онищенко. Однако он отказался наотрез обсуждать судьбу Вероники Скворцовой и вероятных претендентов на её кресло. Он подчеркнул, что не комментирует слухи и, тем более, не обсуждает за глаза коллег.