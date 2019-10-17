Скварцовагейт: Замену министрам надо искать по примеру губернаторов
НСН разбиралась, почему в стране талантливых людей много, а толковых чиновников мало.
В российском правительстве могут пройти первые после президентских выборов отставки, сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники в кремлёвских и правительственных кругах. По информации издания, одним из кандидатов на вылет может стать нынешняя глава Минздрава Вероника Скворцова.
В качестве формальной причины для отставки названы проблемы с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», неформальной же источники называют неудовлетворённость работой министра со стороны вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой. Кроме Скворцовой в списке названы имена министра спорта Павла Колобкова и министра связи Константина Носкова. У них источники также отмечают проблемы, но не утверждают, что это приведёт к потере поста.
НСН решила разобраться, что же стоит за слухами об отставке министра здравоохранения. Учитывая, что вокруг медицинского сообщества в последнее время развернулся целый скандал — массовые увольнения врачей в ряде больниц в различных городах России — можно предположить, что назревает процесс, который принято называть словом «Гейт». С вопросом, кто же может сменить министра на посту в случае «Скворцовагейт», НСН обратилась к бывшему главному санитарному врачу страны, а ныне депутату Госдумы Геннадию Онищенко. Однако он отказался наотрез обсуждать судьбу Вероники Скворцовой и вероятных претендентов на её кресло. Он подчеркнул, что не комментирует слухи и, тем более, не обсуждает за глаза коллег.
При этом Онищенко отметил, что, действительно, кадровые проблемы в высших эшелонах власти наблюдаются давно. В качестве удачного примера их решения он привёл школу губернаторской подготовки, где, по его мнению, власть успешно формирует новые кадры, используя системный подход. Недостатка в талантливых людях в России нет, добавил Онищенко, осталось только их правильно подготовить к работе.
«Я довольно давно работаю, и вопрос кадров всегда возникал. Сегодня единственный вариант, где эффективно реализуется вопрос кадрового резерва, это корпус губернаторов. Он достаточно реально работает с точки зрения отбора — это и базовое образование, и психологические данные того или иного претендента. Это соответствующая подготовка по всем направлениям. И мы видим, когда приезжают в регионы люди на высшие государственные должности, на уровне губернаторов, что это уже люди подготовленные, прошедшие эту школу. В министерствах и ведомствах эта работа пока ведётся довольно формально. Хотя и работают различные курсы, это полезное дело. Но системно — пока только в губернаторском корпусе. Поэтому сегодня ситуация такая. Что касается талантливых людей, их много. Другое дело, что их надо пестовать», — указал Онищенко.
Во всем нужен системный подход, подчеркнул собеседник НСН. Тогда и результаты будут налицо. Если, конечно, не следовать знаменитому изречению Черномырдина — «хотели как лучше, получилось как всегда».
«Системный подход нужен везде — и на уровне министерства или ведомства. Он позволяет более эффективно выявлять [талантливых людей] и использовать. Конечно, если он исполняется, как задумано, а не как всегда», — заметил бывший главный санитарный врач страны.
Добавим, в отличие от Геннадия Онищенко, отказавшегося обсуждать вероятность отставки главы Минздрава, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил — шансы на то, что Вероника Скворцова покинет свой пост, велики. Подробнее о том, какие причины и поводы для такого решения увидел эксперт, читайте в материале НСН.
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