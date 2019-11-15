Врачи не верят словам Скворцовой о своих высоких зарплатах

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей. Медики с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, по ее мнению, получают 79 тысяч рублей.

Аналогичные цифры приводит и Росстат. По данным ведомства, сообщал, что средняя зарплата российских врачей за первое полугодие 2019 года составила 79,2 тысячи рублей. А годом ранее она была и того больше - 73,9 тысячи.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил НСН, что власти так оторваны от реальной жизни и обычных людей, что не понимают, как отличаются средние зарплаты на бумаге от настоящих.

«Может быть, такие зарплаты есть в Москве, и то, если работать не на одну ставку. В центре им. Блохина - до 50 тысяч не дотягивает. А если работать в регионах, то там денег таких нет, там в разы меньше. Как мне пишут коллеги, 20-25 тысяч рублей они получают», - рассказал медик.