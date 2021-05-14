Онищенко призвал значительно усилить контроль за подростками в интернете

«Детскую комнату милиции мы должны устроить в Интернете, но не для наручников и не для травли человека, а для выведения его из сложного состояния. Казанский стрелок же пришел школу со взрывным устройством, которое взял в Интернете, на сайтах, которые подробно рассказывают, как это устройство готовить. Эти сайты должны быть заблокированы. Если мне нужна данная информация, допустим, если я хочу порыбачить, я должен зарегистрироваться на этом сайте»,- отметил Онищенко.

Он также отметил, что необходимо в целом контролировать, чем ребенок занимается в интернете, какие сайты посещает, какие игры предпочитает, потому что это может помочь выявить, например, психологические тенденции к агрессии.