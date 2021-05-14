Онищенко призвал значительно усилить контроль за подростками в интернете
Бывший главный санитарный врач России заявил НСН, что в интернете необходимо устроить «детскую комнату милиции» для профилактики реальных преступлений,
В интернете необходимо устроить «детскую комнату милиции» для профилактики реальных преступлений, совершенных подростками, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Детскую комнату милиции мы должны устроить в Интернете, но не для наручников и не для травли человека, а для выведения его из сложного состояния. Казанский стрелок же пришел школу со взрывным устройством, которое взял в Интернете, на сайтах, которые подробно рассказывают, как это устройство готовить. Эти сайты должны быть заблокированы. Если мне нужна данная информация, допустим, если я хочу порыбачить, я должен зарегистрироваться на этом сайте»,- отметил Онищенко.
Он также отметил, что необходимо в целом контролировать, чем ребенок занимается в интернете, какие сайты посещает, какие игры предпочитает, потому что это может помочь выявить, например, психологические тенденции к агрессии.
«А на каких сайтах ребенок находится? Один смотрит сайт Эрмитажа и там пропадает, другой читает душещипательную любовную литературу, некоторые идут на сайты, на которых взрослые люди находятся не совсем одетые, а есть дети, которые играют в стрелялки. Вот у нас, медиков, есть требования к играм детей. Если он сидит в стрелялках, где показывается видео почти реального человека, у которого там течет кровь и так далее, барьер убить человека пройдён. Ребенок может быть опасен, если у него есть психологическая тенденция к агрессии. Этот мальчик (Галявиев - прим. НСН) купил именно то ружье, с которым приходил керченский убийца, то есть он это все читал и готовился, для него это был пример», - объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что казанский стрелок Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike.
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