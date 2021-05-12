Смолин: Школьные учебники переусложнены радикальным образом
12 мая 202114:19
Школьные учебники и раньше были переусложнены, а сейчас они переусложнены радикальным образом, такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин пресс-центре НСН. Так он отреагировал на положения постановления о просветительской деятельности, по которому «просвещением» запрещено заниматься несовершеннолетним.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Клубы «Оренбург» и «Алания» не пустили в РПЛ
- «ВКонтакте» ещё раз оштрафовали на 1,5 млн рублей за запрещённый контент
- Мишустин заявил об увеличении числа пользователей портала госуслуг
- Эрдоган обсудил Путиным ситуацию в Палестине
- В России на развитие туризма направят 1,7 трлн частных инвестиций
- Ройзмана арестовали на девять суток из-за акции в поддержку Навального
- Украина назвала причины попадания Моргенштерна в «черный список»
- В Казани простились с убитой учительницей
- Мишустин пообещал дополнительно 100 млрд рублей на строительство автодорог
- Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России
12 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru