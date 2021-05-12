Смолин: Школьные учебники переусложнены радикальным образом

Школьные учебники и раньше были переусложнены, а сейчас они переусложнены радикальным образом, такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин пресс-центре НСН. Так он отреагировал на положения постановления о просветительской деятельности, по которому «просвещением» запрещено заниматься несовершеннолетним.

