Минпросвещения изменит учебную программу в российских школах

Более половины из свыше 2,5 тысяч программ по истории не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства просвещения России.

В ведомстве отметили, что серьёзные проблемы были выявлены в 70% программ по предмету «история» для старших классов.

В сообщении министерства уточняется, что в этих программах «не в полной мере отображались ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала» информация о важнейших для «сохранения исторической памяти событиях», в том числе героизме и подвиге защитников Брестской крепости, а также об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание на пробел в одном из учебников истории, сообщает Ura.ru. По его словам, в учебниках отсутствовали упоминания о ходе Сталинградской битвы.

