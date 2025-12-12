Вслед за медиками отработку за бесплатную учебу могут ввести для педагогов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил ввести обязательную отработку для выпускников педагогических вузов, сообщает ТАСС.
Для решения кадрового дефицита в кадетских корпусах и училищах могут привлекать выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками — через обязательную трехлетнюю отработку. «Мы приняли закон о том, что выпускники медицинских высших учебных заведений должны три года отработать… Я думаю, что то же самое мы можем сделать и в педагогических вузах и как раз предложить выпускникам этих вузов поработать в кадетских учебных учреждениях», — заявил парламентарий.
Еще одним источником кадров, по мнению Картаполова, могут стать участники специальной военной операции, особенно те, кто по состоянию здоровья не может продолжать службу в строю. Для повышения качества образования он предложил создать специальные курсы повышения квалификации на базе военных вузов и разработать систему мотивации для преподавателей.
Конечной целью, подчеркнул парламентарий, является превращение кадетского образования в лучшее в стране, чтобы родители стремились отдать туда своих детей.
Сегодня средний медперсонал уходит из профессии из-за тяжелых условий и невысокой зарплаты, медикам необходимо увеличивать социальную поддержку, обеспечивать их жильем и достойным заработком. Об этом НСН заявил заслуженный врач России Владимир Круглый, член Совета Федерации от Орловской области с 2014 по 2023 год.
