Вслед за медиками отработку за бесплатную учебу могут ввести для педагогов

Для решения кадрового дефицита в кадетских корпусах и училищах могут привлекать выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками — через обязательную трехлетнюю отработку. «Мы приняли закон о том, что выпускники медицинских высших учебных заведений должны три года отработать… Я думаю, что то же самое мы можем сделать и в педагогических вузах и как раз предложить выпускникам этих вузов поработать в кадетских учебных учреждениях», — заявил парламентарий.

Еще одним источником кадров, по мнению Картаполова, могут стать участники специальной военной операции, особенно те, кто по состоянию здоровья не может продолжать службу в строю. Для повышения качества образования он предложил создать специальные курсы повышения квалификации на базе военных вузов и разработать систему мотивации для преподавателей.

Конечной целью, подчеркнул парламентарий, является превращение кадетского образования в лучшее в стране, чтобы родители стремились отдать туда своих детей.

