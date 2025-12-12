Шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке дрона ВСУ по дому в Твери

По предварительным данным, жертвами происшествия стали семь человек, один из них — несовершеннолетний, заявил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, при отражении атаки удар пришелся по жилому зданию. Все пострадавшие — госпитализированы.

В настоящее время завершается эвакуация жителей поврежденной многоэтажки. На месте происшествия разворачивается оперативный штаб.

Ещё один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери — там вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

