Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов

Партия «Новые люди» предложила МВД ввести плату за членов семей мигрантов, которые не работают в России. Проект был направлен в ведомство главой фракции в Госдуме Алексеем Нечаевым, его заместителем Сарданой Авксентьевой и депутатом Амиром Хамитовым.

Половина поступающих в школы детей мигрантов не сдали русский язык

Новая мера предполагает появление дополнительного сбора с неработающих супругов и детей мигрантов. Утверждается, что эта инициатива вводится для того, чтобы покрыть расходы на услуги социального обеспечения и пользования инфраструктурой для тех, кто не трудоустроен, но уже переехал в Россию.

На данный момент мигранты обладают статусом работающего члена семьи. Это позволяет им не вносить финансовый вклад в экономику, но пользоваться социальными услугами и российской инфраструктурой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев объяснил НСН, кто и почему должен контролировать браки россиян с мигрантами.

