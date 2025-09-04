Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов

Новая мера предполагает появление дополнительного сбора с неработающих супругов и детей мигрантов. Утверждается, что эта инициатива вводится для того, чтобы покрыть расходы на услуги социального обеспечения и пользования инфраструктурой для тех, кто не трудоустроен, но уже переехал в Россию.

На данный момент мигранты обладают статусом работающего члена семьи. Это позволяет им не вносить финансовый вклад в экономику, но пользоваться социальными услугами и российской инфраструктурой.



Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев объяснил НСН, кто и почему должен контролировать браки россиян с мигрантами.

