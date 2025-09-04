Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов
Партия «Новые люди» предложила МВД ввести плату за членов семей мигрантов, которые не работают в России. Проект был направлен в ведомство главой фракции в Госдуме Алексеем Нечаевым, его заместителем Сарданой Авксентьевой и депутатом Амиром Хамитовым.
Новая мера предполагает появление дополнительного сбора с неработающих супругов и детей мигрантов. Утверждается, что эта инициатива вводится для того, чтобы покрыть расходы на услуги социального обеспечения и пользования инфраструктурой для тех, кто не трудоустроен, но уже переехал в Россию.
На данный момент мигранты обладают статусом работающего члена семьи. Это позволяет им не вносить финансовый вклад в экономику, но пользоваться социальными услугами и российской инфраструктурой.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев объяснил НСН, кто и почему должен контролировать браки россиян с мигрантами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутаты предложили МВД собирать деньги с неработающих мигрантов
- Друг Михаила Ефремова раскрыл имя его театральной партнерши
- Карты «Мир» в Таиланде назвали «приятным бонусом» для туристов, но с нюансами
- Назван самый популярный иностранный трек лета-2025 на радио
- Премьер-министр Польши отказался направлять войска на Украину
- «Страна вздрогнет»: Режиссер фильма «Хой» анонсировал выход первого тизера
- В Госдуме призвали выделять деньги на борьбу с англицизмами
- Путин: Россия зеркально ответит на отмену виз в Китай
- Дима Билан стал самым популярным певцом лета-2025 на радио
- Журова назвала единственный вариант допуска россиян на Олимпийские игры в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru