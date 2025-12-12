СМИ: Госдолг России могут увеличить на 185 триллионов рублей

Эксперты ЦЭМИ РАН полагают, что страна обладает значительным запасом прочности: по их оценкам, безопасный порог госдолга может составлять 90-100% ВВП против нынешних 15%. Это означает, что для наполнения бюджета РФ теоретически могла бы привлечь дополнительные 185 трлн рублей. Аналитики ссылаются на модель МВФ, которая допускает для России столь высокий уровень долговой нагрузки.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предупреждает, что главный вызов — не объем, а цена. Из-за высоких процентных ставок (14-15% годовых по 10-летним ОФЗ) Россия тратит на обслуживание долга почти столько же, сколько США (1,5% ВВП против 1,6-1,8% ВВП), чей долг уже достиг 100% ВВП, но стоимость заимствований там в разы ниже.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия обладает одним из самых низких на планете соотношением государственного долга к ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

