ЦБ РФ: Россияне массово переходят в режим экономии
В поведении российских потребителей четко закрепилась тенденция к строгой экономии.
Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ «Региональная экономика». Домохозяйства по всей стране меняют привычки, становясь более расчетливыми. Теперь граждане делают покупки только со скидкой. Розничные сети фиксируют, что значительная часть товаров уходит с полок лишь в период акций и распродаж. Спрос устойчиво смещается от премиум и среднего сегмента в пользу бюджетных категорий.
Наибольшее падение спроса наблюдается на рынках товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, мебель, стройматериалы и ювелирные изделия. Посещаемость торговых центров падает, особенно в регионах Урала.
Данные «Сбера» по операциям по картам, отражающие траты миллионов россиян, полностью подтверждают эту картину. В начале декабря расходы упали по ключевым «необязательным» категориям, таким как, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для красоты и здоровья.
Эксперты делают вывод, что замедление потребительской активности в большинстве регионов свидетельствует о росте осторожности. Такое поведение населения может быть связано с «более умеренными ожиданиями» относительно будущего роста доходов, что заставляет людей экономить и откладывать крупные покупки.
Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
