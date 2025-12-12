ЦБ РФ: Россияне массово переходят в режим экономии

Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ «Региональная экономика». Домохозяйства по всей стране меняют привычки, становясь более расчетливыми. Теперь граждане делают покупки только со скидкой. Розничные сети фиксируют, что значительная часть товаров уходит с полок лишь в период акций и распродаж. Спрос устойчиво смещается от премиум и среднего сегмента в пользу бюджетных категорий.

Наибольшее падение спроса наблюдается на рынках товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, мебель, стройматериалы и ювелирные изделия. Посещаемость торговых центров падает, особенно в регионах Урала.

Данные «Сбера» по операциям по картам, отражающие траты миллионов россиян, полностью подтверждают эту картину. В начале декабря расходы упали по ключевым «необязательным» категориям, таким как, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для красоты и здоровья.

Эксперты делают вывод, что замедление потребительской активности в большинстве регионов свидетельствует о росте осторожности. Такое поведение населения может быть связано с «более умеренными ожиданиями» относительно будущего роста доходов, что заставляет людей экономить и откладывать крупные покупки.

Недостаток клиентов российские рестораны начали испытывать из-за экономии граждан, на их покупательское поведение повлияло также развитие рынка готовой еды и онлайн-торговли, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

