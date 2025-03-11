«Десятки миллионов долларов»: Кто займется созданием аналога Steam
Михаил Пименов заявил НСН, что у VK уже есть своя платформа, которая пока не приблизилась к Steam, а «Яндекс» только начинает развивать игровое направление.
Создание аналога популярной игровой платформы Steam – это дорогостоящее мероприятие на десятки миллионов долларов, этим проектом мог бы заняться «Яндекс», который недавно выкупил «Игромир», заявил эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с НСН.
«Институт развития интернета» (ИРИ), который в 2025 году получил более 25 млрд рублей на продвижение «укрепляющих нравственность» материалов, предложил создать аналог популярной игровой платформы Steam для стран БРИКС. Его задачами будет «защита пользователей от деструктивной информации в видеоиграх», а также предотвращение игровой зависимости, пишет Forbes. Пименов обрисовал перспективы такого развития событий.
«Создание аналога – это дорогостоящее мероприятие, это десятки миллионов долларов. VK Play у нас развивается сейчас, но он не может сравниться по количеству контента и по количеству функций с Steam. В это мог бы вложиться тот же VK, но зачем компании еще одна платформа? Из самых ближайших вариантов могу назвать «Яндекс», который сейчас выкупил «Игромир». Возможно, «Яндекс» может сделать свою платформу, так как активно начинает качать игровое направление. Но это пока гипотеза, никаких анонсов не было. А больше я не могу привести пример, кому это было бы нужно. Еще у нас есть компания «Леста Игры», но у них тоже есть своя платформа», - рассказал он.
При этом Пименов напомнил, что Steam соблюдает российское законодательство и удаляет деструктивный контент по запросам ведомств.
«Что касается Steam, платформа российское законодательство соблюдает. Когда поступает запрос по поводу деструктивного контента, Steam его удаляет. Поэтому не очень понятно, какую задачу будет решать аналог. Попытка скопировать Steam не так нова. Не могу сказать, что это кому-то удавалось сделать, никто даже близко не подошел к тем оборотам и тому количеству аудитории, которые есть у Steam, хотя в это вкладывались огромные деньги. Самый ближайший аналог - Epic Games Store, но Steam никто не обогнал. Чтобы что-то запрещать, нужны какие-то основания. Я их не вижу. Платформа готова соблюдать наше законодательство, идет на контакты со всеми профильными ведомствами и службами», - заключил собеседник НСН.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал в своём Telegram-канале идею о создании аналога Steam для стран БРИКС. Депутат написал, что такую платформу, скорее всего, не станут разрабатывать с нуля, а делать её будут не на средства из российского бюджета. Саму инициативу Горелкин назвал «верным шагом», передает «Радиоточка НСН».
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