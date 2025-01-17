В Госдуме опровергли связь сбоя в Steam с попытками блокировки платформы
В России не планируется блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam. Об этом в своём Telegram-канале заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, зафиксированный Роскомнадзором сбой связан с проблемами на инфраструктуре игрового онлайн-сервиса.
«Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины», - заключил парламентарий.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что масштабный сбой в работе Рунета 14 января был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru