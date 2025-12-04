Кадыров обратился к Путину после слов президента о войне с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал заявление президента Владимира Путина о возможном быстром завершении конфликта в случае войны с Европой.

МИД Венгрии: Европа готовится к войне с Россией

Кадыров указал в Telegram, что силы под его командованием готовы действовать решительно и ждут лишь соответствующего распоряжения Верховного главнокомандующего. Он заявил, что подобный конфликт закончится стремительно и не в пользу противников России, иронично поинтересовавшись у президента, можно ли будет принять «добровольные извинения» условного противника.

Ранее президент РФ заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВойнаЕвропаПрезидент РФВладимир ПутинЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры