Кадыров обратился к Путину после слов президента о войне с Европой
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал заявление президента Владимира Путина о возможном быстром завершении конфликта в случае войны с Европой.
Кадыров указал в Telegram, что силы под его командованием готовы действовать решительно и ждут лишь соответствующего распоряжения Верховного главнокомандующего. Он заявил, что подобный конфликт закончится стремительно и не в пользу противников России, иронично поинтересовавшись у президента, можно ли будет принять «добровольные извинения» условного противника.
Ранее президент РФ заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
