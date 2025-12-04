В России снимут фильм о тренере Путина по дзюдо за 315 млн рублей
В России была представлена картина под рабочим названием «Мастер», сообщает «Фонтанка.ру».
Продюсер Ацамаз Байкулов поделился подробностями проекта. По его словам, фильм рассказывает о жизненном пути знаменитого наставника, тренера по самбо и дзюдо Анатолия Семеновича Рахлина. Среди его воспитанников — известные спортсмены Василий Шестаков, братья Борис и Аркадий Ротенберги, а также наиболее известный ученик — президент России Владимир Путин, который неоднократно выражал благодарность своему учителю за полученные знания и принципы, играющие важную роль в его жизни.
Как отметил Байкулов, сценарий уже представлен администрации президента, где были получены положительные отклики и одобрение пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Важным аспектом является присутствие традиционных ценностей, отраженных в ленте. Главную роль исполнит Даниил Воробьев.
Фильм обещает зрелищные спортивные сцены, постановкой которых занимаются опытные каскадеры и специалисты по дзюдо и самбо. Бюджет фильма составляет 315 млн рублей, из которых авторы рассчитывают получить финансовую поддержку в размере 200 млн рублей.
Ранее американский актер Джуд Лоу рассказал о роли Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
