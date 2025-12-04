Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта

Почти каждый второй украинец готов выйти на протесты в случае, если власти согласятся на неприемлемые условия для завершения конфликта, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на исследование Info Sapiens.

Такую готовность выразили 51,4% опрошенных. Не готовы к акциям протеста 44,3%, а 4,4% затруднились ответить. Опрос также выявил ключевые «красные линии» для общества. Отказ от членства в НАТО неприемлем для 41,1% респондентов, а отказ от вступления в ЕС — для 51%. Подавляющее большинство выступает против сокращения армии (77,9%).

Ранее более 20 тысяч украинцев пересекли российскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

