Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта
Почти каждый второй украинец готов выйти на протесты в случае, если власти согласятся на неприемлемые условия для завершения конфликта, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на исследование Info Sapiens.
Такую готовность выразили 51,4% опрошенных. Не готовы к акциям протеста 44,3%, а 4,4% затруднились ответить. Опрос также выявил ключевые «красные линии» для общества. Отказ от членства в НАТО неприемлем для 41,1% респондентов, а отказ от вступления в ЕС — для 51%. Подавляющее большинство выступает против сокращения армии (77,9%).
Ранее более 20 тысяч украинцев пересекли российскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начали штрафовать за ники в мессенджерах
- Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта
- Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»
- 40% россиян верят в тайное мировое правительство
- IOWA, Валерия и другие звезды застряли в лифте в Доме музыки
- Кадыров обратился к Путину после слов президента о войне с Европой
- Продюсер: Долина показала безразличие к судьбам других людей
- В России снимут фильм о тренере Путина по дзюдо за 315 млн рублей
- Лариса Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой
- Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru