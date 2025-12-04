Лариса Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой
На фоне массовой «отмены» в соцсетях из-за судебного спора о квартире, команда певицы Ларисы Долиной назначила дату её заявления, сообщает Popcake.
По словам директора Сергея Пудовкина, исполнительница выступит с разъяснениями 5 декабря, как только позволит график гастролей. Он не стал отрицать сложность кризиса, связав пик негатива с оглашением вердикта суда 26 ноября.
В качестве контраргумента Пудовкин привёл недавний концерт в Хабаровске, зал на котором был полон, что, по его мнению, свидетельствует о поддержке публики.
Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России снимут фильм о тренере Путина по дзюдо за 315 млн рублей
- Лариса Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой
- Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов
- Мужчина погиб при обстреле автомобиля в Белгородской области
- Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве
- Собянин: Две трети трамваев в Москве станут беспилотными
- Минпросвещения утвердило новый единый стандарт обучения для 10-11-х классов
- США сообщили Трампу и Киеву о продуктивной встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным
- Еврокомиссия включила Россию в «черный список» по борьбе с отмыванием денег
- «ВНЖ за 200 тысяч»: В России объяснили просевший спрос на недвижимость в Черногории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru