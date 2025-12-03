Мужчина погиб при обстреле автомобиля в Белгородской области

В Белгородской области в результате обстрела автомобиля украинскими силами погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Гора-Подол, где по машине была нанесена «целенаправленная атака».

Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области

Пострадавший получил тяжелые ранения, и медики Грайворонской ЦРБ пытались его спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Гладков выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что транспортное средство было полностью уничтожено огнем, передает «Радиоточка НСН».

