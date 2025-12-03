Мужчина погиб при обстреле автомобиля в Белгородской области
3 декабря 202523:54
В Белгородской области в результате обстрела автомобиля украинскими силами погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Гора-Подол, где по машине была нанесена «целенаправленная атака».
Пострадавший получил тяжелые ранения, и медики Грайворонской ЦРБ пытались его спасти, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Гладков выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что транспортное средство было полностью уничтожено огнем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер: Долина показала безразличие к судьбам других людей
- В России снимут фильм о тренере Путина по дзюдо за 315 млн рублей
- Лариса Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой
- Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов
- Мужчина погиб при обстреле автомобиля в Белгородской области
- Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве
- Собянин: Две трети трамваев в Москве станут беспилотными
- Минпросвещения утвердило новый единый стандарт обучения для 10-11-х классов
- США сообщили Трампу и Киеву о продуктивной встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным
- Еврокомиссия включила Россию в «черный список» по борьбе с отмыванием денег
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru