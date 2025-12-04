IOWA, Валерия и другие звезды застряли в лифте в Доме музыки
4 декабря 202502:01
Клава Кока, Иосиф Пригожин, Валерия и Катя IOWA застряли в одном лифте Московского международного Дома музыки, сообщает Telegram-канал Mash
Вызволять их пришлось лифтёрам. Вместо паники исполнители устроили мини-концерт в кабине подъемника.
Вскоре спасатели открыли двери. Как оказалось, лифт поломался из-за перевеса, так как в кабине во время подъема находились восемь человек.
Ранее Пригожин назвал сюрпризом выдвижение Валерии на «Грэмми», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
