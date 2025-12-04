Продюсер: Долина показала безразличие к судьбам других людей

По его словам, исполнительница, пытаясь отстоять свои интересы, рассчитывала выйти из ситуации с наименьшими потерями. Однако она не учла общественной реакции. «Ей следовало понимать, что «прыгать на головах» невиновных людей неправильно. Покупательница не была виновата в том, что Долину обманули, но именно она стала жертвой», — пояснил продюсер.

Последствия, по его словам, уже наступили: артистка несёт репутационные и финансовые потери, включая возврат билетов на концерты и сокращение контрактов. Ашуров напомнил, что публика ценит артистов не только за талант, но и за человеческие качества — сострадание и понимание, которых Долина, по мнению общества, не проявила.

«Пока она не пересмотрит свою позицию, изменить отношение людей к себе не сможет», — резюмировал продюсер.

Ранее стало известно, что Долина выступит с официальным заявлением на фоне скандала с квартирой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

