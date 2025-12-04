Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»
Австрийский предприниматель и бывший совладелец порно-портала портала Pornhub Бернд Бергмайр направил запрос в Министерство финансов США с целью приобрести зарубежные активы нефтяной компании «Лукойл», оказавшейся под санкциями, сообщает Reuters.
В комментарии для Reuters Бергмайр отметил привлекательность потенциального приобретения: «Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами». При этом бизнесмен подчеркнул, что не комментирует возможные сделки.
Ранее стало известно, что Chevron может купить зарубежные активы «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
