Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»

Австрийский предприниматель и бывший совладелец порно-портала портала Pornhub Бернд Бергмайр направил запрос в Министерство финансов США с целью приобрести зарубежные активы нефтяной компании «Лукойл», оказавшейся под санкциями, сообщает Reuters.

Ирак пригласил США заменить «Лукойл» в проекте «Западная Курна-2»

В комментарии для Reuters Бергмайр отметил привлекательность потенциального приобретения: «Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами». При этом бизнесмен подчеркнул, что не комментирует возможные сделки.

Ранее стало известно, что Chevron может купить зарубежные активы «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

