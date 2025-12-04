Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»

СМИ узнали по каким пунктам мирного плана РФ не пойдет на компромисс Президент Финляндии призвал готовиться к миру на «несправедливых» для Киева условиях «Пир во время чумы»: Работодатели отказываются от корпоративов Мэр Белгорода объяснил закрытие ДК, где должен был выступить Shaman Веркин и Богуславская стали победителями XX «Большой книги»