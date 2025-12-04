40% россиян верят в тайное мировое правительство
В условиях социальной турбулентности, вызванной спецоперацией, в России возрос спрос на конспирологические объяснения, сообщает ВЦИОМ.
Простые ответы на сложные вопросы о мировых событиях и экономике находят отклик: если в 2022 году в существование тайного мирового правительства верили 37% россиян, то в 2025-м — уже 40%. Больше всего эта тенденция проявилась среди старшего поколения, преимущественно потребляющего государственные телеканалы: в этой группе сторонников теории заговора 50%.
Среди молодежи (рожденные после 1992 года) таких лишь 26%. Около 46% респондентов не поддерживают такие взгляды. Эксперты проводят параллель с 1992 годом, когда на фоне распада СССР в аналогичные тайные организации верили 48% граждан, что подтверждает связь между общественной нестабильностью и распространением конспирологии.
В 2018 году в «мировое закулисье» верили 67% опрошенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
