Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов

Он считает недобросовестной конкуренцией практику, когда интернет-магазины предоставляют дополнительные скидки покупателям, использующим карты их собственных банков. Это, по его мнению, ставит независимые банки в неравные условия. Костин привел в пример ситуацию, когда один и тот же товар на площадке может стоить 90 рублей при оплате «родной» картой и 100 рублей — картой стороннего банка. «Это противоречие, которое существует сегодня», — отметил банкир.

Он заявил, что ни в США, ни в Евросоюзе маркетплейсам не разрешено создавать свои банки, а в Китае подобная активность была ограничена. Он призвал регулятора «отбалансировать» ситуацию, например, признавая банки с гигантской клиентской базой системно значимыми не только по капиталу, но и по этому параметру.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

