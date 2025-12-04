Глава ВТБ Костин призвал разграничить роли банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за разделение ролей банков и маркетплейсов, сообщает Forbes.

СМИ: Конфликт банков с маркетплейсами заставил ЦБ прислушаться

Он считает недобросовестной конкуренцией практику, когда интернет-магазины предоставляют дополнительные скидки покупателям, использующим карты их собственных банков. Это, по его мнению, ставит независимые банки в неравные условия. Костин привел в пример ситуацию, когда один и тот же товар на площадке может стоить 90 рублей при оплате «родной» картой и 100 рублей — картой стороннего банка. «Это противоречие, которое существует сегодня», — отметил банкир.

Он заявил, что ни в США, ни в Евросоюзе маркетплейсам не разрешено создавать свои банки, а в Китае подобная активность была ограничена. Он призвал регулятора «отбалансировать» ситуацию, например, признавая банки с гигантской клиентской базой системно значимыми не только по капиталу, но и по этому параметру.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:маркетплейсБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры