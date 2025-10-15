Делягин отметил, что либо в стране развивается технологический прогресс, либо его подавляют в угоду мировым конкурентам, что и происходит.

«Либо мы стимулируем технологический прогресс и производство добавленной стоимости, либо мы их подавляем в интересах глобальных конкурентов. Пенсионная реформа очень ярко показала принципиальный системный выбор в пользу второго пути, потому что она ориентирована на то, чтобы заставлять людей работать в том возрасте, когда это физиологически непосильно», - подытожил он.

Напомним, что предстоящие в 2025 году новогодние каникулы в России будут длиться 12 дней.

Ранее депутат Ярослав Нилов в беседе с НСН заявил, что большинство россиян не поддерживают сокращение праздничных дней, и предложил зафиксировать 31 декабря как выходной день.

