Депутат Делягин: Сокращение выходных не повысит производительность труда

Можно вообще отменить выходные, но если людям не дают работать эффективно, то это не даст никаких результатов, а приведет только к истощению, заявил НСН Михаил Делягин.

Если в стране искусственно подавляется технологический прогресс, то увеличение рабочего времени не сыграет никакой роли в производительности труда. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

В России необходимо сократить количество отпускных и праздничных дней, считает общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. Его слова приводит «Абзац». Попов пояснил, что такая мера обусловлена реалиями, в которых сейчас находится страна. По его мнению, отпуск следует сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники – до шести. Делягин рассказал, почему это бессмысленно.

В SuperJob объяснили, кому невыгодно ходить в отпуск в мае и январе

«Россия входит в число мировых лидеров по длительности рабочего времени. Другое дело, как это время используется. Потому что у нас для обеспечения завоза максимального количества иммигрантов искусственно тормозится роботизация и автоматизация. И в целом у нас создана модель экономической колонии, которая вывозит сырье, блокирует обработку и в целом производство добавленной стоимости. У нас сегодня в первом чтении была принята уже вторая правка бюджета этого года, по которой поддержка промышленности сокращена более чем на 200 млрд рублей. Эти деньги просто заморожены. Также в 60 раз сокращена господдержка автоматизации. Понятно, что когда людям не дают работать эффективно, можно вообще отменять выходные, но ни к какому повышению реальной производительности труда это не приведет. Только к истощению людей и к ускорению вымирания населения», - заявил он.

Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности

Делягин отметил, что либо в стране развивается технологический прогресс, либо его подавляют в угоду мировым конкурентам, что и происходит.

«Либо мы стимулируем технологический прогресс и производство добавленной стоимости, либо мы их подавляем в интересах глобальных конкурентов. Пенсионная реформа очень ярко показала принципиальный системный выбор в пользу второго пути, потому что она ориентирована на то, чтобы заставлять людей работать в том возрасте, когда это физиологически непосильно», - подытожил он.

Напомним, что предстоящие в 2025 году новогодние каникулы в России будут длиться 12 дней.

Ранее депутат Ярослав Нилов в беседе с НСН заявил, что большинство россиян не поддерживают сокращение праздничных дней, и предложил зафиксировать 31 декабря как выходной день.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры