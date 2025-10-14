Люди с высокой оплатой труда сильнее всего заинтересованы в том, чтобы уйти в отпуск в «выгодные» месяцы, а работники с почасовой оплатой труда могут отдыхать в любой месяц, рассказал НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

В SuperJob ранее подсчитали, что самыми выгодными месяцами для отдыха в 2026 году будут июль, апрель и октябрь, нежелательными — май и февраль, а самым невыгодным — январь.

«В первую очередь речь идет о тех, кто работает на стандартном режиме рабочего времени: пятидневная неделя с двумя выходными и с окладом. Но для тех, кто работает в индивидуальных режимах, например, по сменному графику, но тоже получают оклад, то плюс-минус история будет той же самой. То есть здесь главный момент именно в окладе. Смысл выгодности и невыгодности отпусков в том или ином месяце в том, что стоимость одного рабочего дня будет зависеть от количества рабочих дней. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем его стоимость выше и в этом плане выгоднее работать в этом месяце», - пояснил Южалин.

Когда работник получает оклад, но трудится по графику, например, два через два или сутки через трое, то здесь применяется более сложная система учета рабочего времени, однако ситуация с расчетом отпускных будет примерно такая же. Иначе происходит калькуляция для тех, кто работает по почасовой или сдельной системе оплаты труда.

«Здесь стоимость часа не влияет, от месяца к месяцу она будет одной и той же. Поэтому тут уже не так критичен выбор месяца для отдыха», - отметил эксперт.

Чем выше оклад, тем невыгодней уходить в отпуск в мае или январе, большинство же россиян этого не почувствуют и могут выбирать для отдыха любой месяц.

«Нужно открыть производственный календарь и поделить свой оклад на количество рабочих дней в конкретном месяце. Например, если в мае 19 рабочих дней, то в июле 23. Разница на четыре дня. При зарплате в 100 тысяч рублей разница может получиться в несколько тысяч рублей. А средняя зарплата плюс-минус будет одинакова в любом месяце, потому что за расчет берется средний заработок за последние 12 месяцев. Если оклад не очень большой, то сильно расстраиваться не стоит, можно выбирать любой месяц. Чем выше оклад, тем эта разница будет ощутимей», - добавил представитель SuperJob.

Россияне вправе требовать от работодателя официального объяснения причин отсутствия индексации заработной платы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



