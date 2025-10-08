Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это станет рекордным показателем за многие годы. «Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал глава ведомства.

Он указал, что традиционно в последние годы власти стремятся к тому, чтобы сделать 31 декабря выходным, используя для этого перенос.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

