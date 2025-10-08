Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности
Предстоящие в 2025 году новогодние каникулы в России будут длиться 12 дней, сообщает ТАСС.
Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это станет рекордным показателем за многие годы. «Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — сказал глава ведомства.
Он указал, что традиционно в последние годы власти стремятся к тому, чтобы сделать 31 декабря выходным, используя для этого перенос.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Запрет на доставку свинины и алкоголя не дойдет ни до мигрантов, ни до сервисов
- Более 40 глав государств поздравили Путина с Днём рождения
- Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности
- Котяков: Около половины вернувшихся с СВО ветеранов – безработные
- СМИ: Жавший руку Путину генерал-полковник стал жертвой махинаций близких
- Нетрезвый мигрант напал на медиков в Петербурге
- Власти Петербурга поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
- Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае
- Путин: Россия должна довести спецоперацию до конца
- Курьерам-мусульманам запретили доставлять не халяльные продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru