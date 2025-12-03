Аналитик спрогнозировал возврат доллара к 80 рублям к концу 2025 года

Курс рубля в течение ближайших двух лет может укрепиться к уровням, близким к докризисным, заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в комментарии для «Газеты.Ru». По его прогнозу, к концу 2025 года доллар может опуститься до 80 рублей, а евро — до 94-95 рублей.

По словам эксперта, традиционная сезонная слабость рубля во второй половине года сейчас не проявляется. Он отметил несколько факторов, поддерживающих курс. Среди них — низкий спрос на валюту со стороны импорта из-за жесткой денежно-кредитной политики, рост ненефтегазового экспорта, частично компенсировавший снижение доходов от энергоносителей примерно на 15%, а также влияние геополитики, значение которой, по его мнению, нередко переоценивают. Бахтин считает, что потенциал дальнейшего сокращения риск-премии ограничен.