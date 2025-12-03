Собянин исключил запрет самокатов и заявил о необходимости «наведения порядка»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не планируют запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. В эфире он подчеркнул, что конфликты между участниками дорожного движения неизбежны, однако решение он видит не в ограничениях, а в последовательном регулировании.

По словам главы города, напряжение между автомобилистами, пешеходами, велосипедистами и пользователями СИМ существует давно, и полностью устранить его невозможно.

Депутаты готовят новые правила езды на электросамокатах

При этом мэр отметил, что курьерскими службами сегодня пользуются около 80% жителей столицы, а значит, запреты затронули бы важный сегмент городской логистики.

Собянин подчеркнул, что московскому транспорту и уличной инфраструктуре требуется «шаг за шагом» наводить порядок, развивая правила и контроль, а не прибегая к радикальным ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москвичисамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры