Собянин исключил запрет самокатов и заявил о необходимости «наведения порядка»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не планируют запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. В эфире он подчеркнул, что конфликты между участниками дорожного движения неизбежны, однако решение он видит не в ограничениях, а в последовательном регулировании.
По словам главы города, напряжение между автомобилистами, пешеходами, велосипедистами и пользователями СИМ существует давно, и полностью устранить его невозможно.
При этом мэр отметил, что курьерскими службами сегодня пользуются около 80% жителей столицы, а значит, запреты затронули бы важный сегмент городской логистики.
Собянин подчеркнул, что московскому транспорту и уличной инфраструктуре требуется «шаг за шагом» наводить порядок, развивая правила и контроль, а не прибегая к радикальным ограничениям, передает «Радиоточка НСН».
