Еврокомиссия включила Россию в «черный список» по борьбе с отмыванием денег

Европейская комиссия приняла решение внести Россию в обновленный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ-приложение к действующему реестру. При этом на официальном сайте ЕК список пока не обновлен — последняя версия датируется августом и не содержит России.

Как отмечает издание, перечень Еврокомиссии обычно повторяет списки FATF, однако в данном случае Брюссель пошел на самостоятельный шаг.