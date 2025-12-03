Еврокомиссия включила Россию в «черный список» по борьбе с отмыванием денег

Европейская комиссия приняла решение внести Россию в обновленный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ-приложение к действующему реестру. При этом на официальном сайте ЕК список пока не обновлен — последняя версия датируется августом и не содержит России.

Как отмечает издание, перечень Еврокомиссии обычно повторяет списки FATF, однако в данном случае Брюссель пошел на самостоятельный шаг.

Еврокомиссия обсудит экспроприацию российских активов с участием США

В 2023 году FATF приостановила членство России, но не стала заносить страну в серый или черный списки — против такого решения выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, несмотря на давление Киева.

Самостоятельное решение ЕК означает, что финансовые организации в ЕС будут обязаны усиливать проверку всех операций, связанных с Россией, и принимать дополнительные меры по снижению рисков. Для банков, которые еще не ввели такие процедуры, мера станет обязательством ужесточить контроль, передает «Радиоточка НСН».

