США сообщили Трампу и Киеву о продуктивной встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Представители американской делегации, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, доложили президенту США Дональду Трампу и украинским чиновникам об итогах переговоров, состоявшихся 3 декабря в Кремле. Как сообщил Reuters представитель Белого дома, участники встречи с российским президентом Владимиром Путиным охарактеризовали диалог как «обстоятельный и продуктивный».

По данным Белого дома, после завершения переговоров Уиткофф и Кушнер провели отдельный брифинг для американского лидера и украинской стороны, отмечает RT.

Ушаков: Москва и Вашингтон договорились не раскрывать подробности переговоров

В Кремле переговоры проходили с участием президента Владимира Путина, помощника главы государства Юрия Ушакова и спецпредставителя по международному экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева.

Как ранее отмечали в Москве, согласовать компромиссный мирный план в ходе встречи не удалось — главным нерешённым пунктом остался территориальный вопрос, передает «Радиоточка НСН».

