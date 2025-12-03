США сообщили Трампу и Киеву о продуктивной встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Представители американской делегации, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, доложили президенту США Дональду Трампу и украинским чиновникам об итогах переговоров, состоявшихся 3 декабря в Кремле. Как сообщил Reuters представитель Белого дома, участники встречи с российским президентом Владимиром Путиным охарактеризовали диалог как «обстоятельный и продуктивный».

По данным Белого дома, после завершения переговоров Уиткофф и Кушнер провели отдельный брифинг для американского лидера и украинской стороны, отмечает RT.