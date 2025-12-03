США изучают опыт России при подготовке к ЧМ-2026
Соединенные Штаты при подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года обращаются к опыту разных стран, в том числе России, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по организации турнира в США Эндрю Джулиани.
По его словам, анализ проводится по всем аспектам безопасности и логистики, чтобы обеспечить максимально надежное проведение соревнований.
Джулиани отметил, что американская сторона изучила примеры всех предыдущих мировых первенств и крупных международных турниров, сделав акцент на применении «лучших практик», которые позволят болельщикам со всего мира безопасно наслаждаться матчами.
Чемпионат мира 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Он также впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Чемпионат продлится с 11 июня по 19 июля, передает «Радиоточка НСН».
