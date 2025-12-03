США изучают опыт России при подготовке к ЧМ-2026

Соединенные Штаты при подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года обращаются к опыту разных стран, в том числе России, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по организации турнира в США Эндрю Джулиани.

По его словам, анализ проводится по всем аспектам безопасности и логистики, чтобы обеспечить максимально надежное проведение соревнований.