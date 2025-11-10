Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
У кошек на фоне стресса развивается цистит, у собак последствия стресса сопровождаются дерматитом, так как они лижут лапы, заявила НСН Татьяна Гольнева.
Собаки и кошки очень переживают из-за скандалов и криков дома, но не до такой степени, чтобы умереть от инфаркта, заявила НСН ветеринарный врач Татьяна Гольнева.
У кошек и собак стали на 15% чаще случаться сердечные приступы из-за истерик и стрессов их хозяев, передает SHOT. Специалисты рассказали, что чаще других с кардиозаболеваниями среди кошек сталкиваются мейн-куны, рэгдоллы и британцы, а у собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Одна из главных причин приступов и других болезней — хозяева, которые кричат, ругаются с близкими и друзьями или тяжело переживают стрессы и проблемы на работе. Среди иных причин — недостаток питания или же скрытые патологии. Гольнева раскрыла влияние стресса на здоровье питомцев.
«Дело в том, что собаки и кошки по-разному реагируют на стрессовые факторы. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы у собак и кошек не такие частые, как у людей. Но есть свои особенности. У кошек на фоне стресса развивается цистит, у собак последствия стресса сопровождаются дерматитом, так как они лижут лапы. Сердечные заболевания на фоне стресса встречаются у кошек и собак, но гораздо реже. Описанные породы в целом очень ориентированы на людей. Собаки и кошки очень переживают из-за скандалов и криков дома, но не до такой степени, чтобы умереть от инфаркта. Нельзя сказать, что стресс людей влияет на их сердце больше всего. А вот попугайчики, например, могут умереть от испуга. Кролики тоже достаточно пугливы», - рассказала она.
Также специалист добавила, что проблемы с питанием животных из-за ухода западных кормов удалось решить.
«Что касается питания и ухода зарубежных кормов, сначала это было большой проблемой. Но за четыре года мы достаточно успешно заместили российскими кормами. В этой сфере импортозамещение сработало. Заменили, конечно, не все, потому что лечебные линейки кормов не удалось пока заменить, но повседневные корма мы предлагаем хорошие. При этом многие препараты пропали, это для животных плохо: вакцины, лекарства. Из-за этого животные страдают. Но уже прошло время, есть обходные пути ввоза, можно привезти через третьи страны. Сейчас стало намного легче, чем в том же 2022 году», - добавила собеседница НСН.
Взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца, оно снижает уровень стресса, нормализует кровяное давление и частоту сердечных сокращений, рассказал НСН кардиолог Андрей Кондрахин.
