Собаки и кошки очень переживают из-за скандалов и криков дома, но не до такой степени, чтобы умереть от инфаркта, заявила НСН ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

У кошек и собак стали на 15% чаще случаться сердечные приступы из-за истерик и стрессов их хозяев, передает SHOT. Специалисты рассказали, что чаще других с кардиозаболеваниями среди кошек сталкиваются мейн-куны, рэгдоллы и британцы, а у собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Одна из главных причин приступов и других болезней — хозяева, которые кричат, ругаются с близкими и друзьями или тяжело переживают стрессы и проблемы на работе. Среди иных причин — недостаток питания или же скрытые патологии. Гольнева раскрыла влияние стресса на здоровье питомцев.