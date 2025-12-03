В Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину

Депутат Госдумы Каплан Панеш призвал к максимально жесткому наказанию курьера, который, по данным СМИ, ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе в Новосибирске. В комментарии «Газете.Ru» парламентарий заявил, что действия мужчины «выходят за пределы человеческой морали» и требуют оперативной реакции правоохранительных органов.

Панеш подчеркнул, что видеозапись инцидента вызывает «глубокое возмущение и отвращение». Он настаивает, что МВД и следственные органы должны взять расследование под личный контроль, а виновный — быть найден как можно скорее и привлечен к самой строгой ответственности, предусмотренной законом. По словам депутата, общество должно видеть неизбежность наказания за подобную жестокость.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость более тщательной кадровой проверки в службах доставки. Он отметил, что сотрудники курьерских компаний представляют не только себя, но и бизнес в целом, и наличие среди них людей, способных на агрессию, недопустимо. Панеш выразил пожелание здоровья пострадавшей и выразил уверенность, что правосудие примет меры для предотвращения подобных случаев.

Инцидент произошел 2 декабря. На распространенных видео видно, как мужчина обгоняет пенсионерку в подземном переходе на площади Ленина и наносит ей удар ногой, после чего женщина падает и ударяется головой. В региональном МВД сообщили, что полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
