В Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину

Депутат Госдумы Каплан Панеш призвал к максимально жесткому наказанию курьера, который, по данным СМИ, ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе в Новосибирске. В комментарии «Газете.Ru» парламентарий заявил, что действия мужчины «выходят за пределы человеческой морали» и требуют оперативной реакции правоохранительных органов.

Панеш подчеркнул, что видеозапись инцидента вызывает «глубокое возмущение и отвращение». Он настаивает, что МВД и следственные органы должны взять расследование под личный контроль, а виновный — быть найден как можно скорее и привлечен к самой строгой ответственности, предусмотренной законом. По словам депутата, общество должно видеть неизбежность наказания за подобную жестокость.