Полиция задержала живодера, пытавшегося отравить зверей в Московском зоопарке

Злоумышленник, который подкинул отраву рысям и леопарду в вольер Московского зоопарка, был задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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Подозреваемым в жестоком обращении с животными оказался 43-летний житель столицы. Мужчину доставили в отдел полиции. На данный момент проводится разбирательство.

Вечером 27 мая 2025 года директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что неизвестные ядовитые вещества были найдены во время осмотра вольеров с хищниками. Сотрудники обнаружили, что подозрительные таблетки закинули к рысям и леопарду через пространство между ограждениями. Этот момент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения.

Ранее в Благовещенске был задержан живодер, убивший собаку, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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