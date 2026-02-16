Кирьянов рассказал, как депутаты усилят защиту россиян от мошенников
Второй пакет мер защиты по борьбе с цифровым мошенничеством предусматривает внедрение детской сим-карты для защиты детей от злоумышленников, рассказал НСН Артем Кирьянов.
Жертвой мошенников сегодня может стать каждый россиянин, однако ряд мер, включая внедрение мессенджера MAX, помогает последовательно противостоять злоумышленникам, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Масштаб потерь от мошеннических действий в интернете может составлять триллионное значение, и беда может прийти в любой дом. Мы последовательно в течение ряда лет работаем над тем, чтобы мошенничество блокировалось на всех площадках, по всему интернету. Введен, по сути, прямой запрет для общения госорганов с гражданами в иностранных мессенджерах. Если это не MAX, то вы сразу можете уверенно говорить, что это мошенники и даже не начинать с ними общаться. Видим, как внедряется мессенджер MAX. Не удивительно, когда люди показывают его на кассе, чтобы верифицировать свой возраст», - сказал он.
Как напомнил собеседник НСН, в России продолжают прорабатывать меры по борьбе с мошенниками.
«Мы работаем над вторым «пакетом» по защите от мошенников, приняли его в первом чтении. Это законопроект, который будет отдельно защищать детей: внедряется детская сим-карта, которая поможет защитить и от вредоносного контента, и от прямых мошенников – уже на стороне операторов связи, которые начали делать такой сервис. Речь идёт также о целом ряде моментов по банковской сфере, чтобы у нас всё-таки не было ситуаций, удобных для дропперов, которые пытаются вывести полученные преступным путём деньги. Важно перекрыть этот канал сброса денег и ухода мошенников от материальной ответственности. Сегодня ведь крайне сложно вернуть деньги, похищенные в результате мошенничества, даже если мошенники осуждены», - заявил Кирьянов.
Согласно обзору Центробанка РФ, в 2025 году объем похищенных мошенниками средств составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд рублей). При этом число операций без согласия клиента выросло почти на треть (31,2%), до 1,6 тысячи транзакций, после 1,2 тысячи в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
