«Эту тему я поднимал неоднократно, вносил законопроекты по этой тематике. Мне странно, но правительство не поддержало ни один из них. У них готовится свой вариант законопроекта, они готовят его уже почти пять лет. Предложения они отвергают, а свои не вносят, хотя это поручение президента, которое было дано еще в 2021 году. Ситуация серьезная, потому что у нас есть очень хорошие заводчики, которые состоят в кинологической федерации, работают по правилам, контролируются, а есть заводчики, которые никому не подчиняются, это хаос… И тех, кто за бортом этого контроля, больше, их больше восьми миллионов. У нас нет регулирования этой сферы вообще», - рассказал он.

По словам депутата, черные заводчики приносят обществу слишком много проблем, не говоря уже о финансовой стороне вопроса.

«У нас на руках у граждан более двадцати миллионов собак. А остальные – это собаки, которые купили через неофициальные лица. Эти люди могут подделывать родословные, это квартиры, где по 70 животных содержится, чтобы потом продать их. Это те, кто может выбросить поголовье, если их не купили. Они влияют на число бездомных животных на улице. «Черные» заводчики часто продают больных животных, невакцинированных животных. Некоторые собаки стоят 300 тысяч рублей и даже дороже, под видом дорогой породы могут продать кого-то другого, дай Бог, если выживет это непородистое животное. Любить вы его будете в любом случае, но они часто болеют, могут даже заразить чем-то нехорошим человека. А продавцы не несут за этой никакой ответственности», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в России введут учет домашних питомцев: правительство поручило министерствам подготовить законопроект к маю 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

