Продают заразных: Бурматов призвал разобраться с «черными» заводчиками
В России число «черных» заводчиков животных превышает количество официальных, эти люди могут выкидывать поголовье на улицы, продают больных питомцев и плодят заразу, заявил НСН депутат Владимир Бурматов.
Нелегальные заводчики животных влияют на число бездомных собак, обманывают покупателей на сотни тысяч рублей, необходимо в ближайшее время принять закон об их ответственности, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуму внесли законопроект, который позволит легализовать деятельность заводчиков и уменьшить число бродячих животных. Сейчас разведением официально занимаются почти четыре тысячи предпринимателей и юрлиц, но в это число не входят те, кто продает животных без каких-либо документов, отметил один из авторов законопроекта и член рабочей группы депутат Александр Спиридонов. Если закон примут, он может вступить в силу 1 марта 2026 года. В его рамках создадут родословные книги и будут обучать специалистов в области разведения. Бурматов отметил, что законопроект не могут принять уже пять лет.
«Эту тему я поднимал неоднократно, вносил законопроекты по этой тематике. Мне странно, но правительство не поддержало ни один из них. У них готовится свой вариант законопроекта, они готовят его уже почти пять лет. Предложения они отвергают, а свои не вносят, хотя это поручение президента, которое было дано еще в 2021 году. Ситуация серьезная, потому что у нас есть очень хорошие заводчики, которые состоят в кинологической федерации, работают по правилам, контролируются, а есть заводчики, которые никому не подчиняются, это хаос… И тех, кто за бортом этого контроля, больше, их больше восьми миллионов. У нас нет регулирования этой сферы вообще», - рассказал он.
По словам депутата, черные заводчики приносят обществу слишком много проблем, не говоря уже о финансовой стороне вопроса.
«У нас на руках у граждан более двадцати миллионов собак. А остальные – это собаки, которые купили через неофициальные лица. Эти люди могут подделывать родословные, это квартиры, где по 70 животных содержится, чтобы потом продать их. Это те, кто может выбросить поголовье, если их не купили. Они влияют на число бездомных животных на улице. «Черные» заводчики часто продают больных животных, невакцинированных животных. Некоторые собаки стоят 300 тысяч рублей и даже дороже, под видом дорогой породы могут продать кого-то другого, дай Бог, если выживет это непородистое животное. Любить вы его будете в любом случае, но они часто болеют, могут даже заразить чем-то нехорошим человека. А продавцы не несут за этой никакой ответственности», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в России введут учет домашних питомцев: правительство поручило министерствам подготовить законопроект к маю 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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