Песков заявил, что делегация РФ на переговорах в Женеве будет расширена

По словам представителя Кремля, делегация России будет расширена.

«В этот раз помимо [помощника президента РФ Владимира] Мединского там будет замминистра [иностранных дел Михаил] Галузин и другие официальные лица», - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь указал, что в переговорах в Женеве будет участвовать спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, однако он работает по отдельному треку.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

