Песков заявил, что делегация РФ на переговорах в Женеве будет расширена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о составе делегации страны на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом он сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, делегация России будет расширена.
«В этот раз помимо [помощника президента РФ Владимира] Мединского там будет замминистра [иностранных дел Михаил] Галузин и другие официальные лица», - отметил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь указал, что в переговорах в Женеве будет участвовать спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, однако он работает по отдельному треку.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
