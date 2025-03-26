Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане
Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище в Дагестане, сообщили в Следственном комитете по региону.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.
Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что нынешний размер штрафов нисколько не пугает владельцев агрессивных собак, а действующая статья УК РФ о причинении смерти по неосторожности работает не на полную силу, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru