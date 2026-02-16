«Произошла политическая интрига, Ташиев был не в курсе, что за его спиной ряд его соратников начали политическую игру, противостояние с президентом. Они добивались досрочных президентских выборов, хотели столкнуть двух лидеров между собой. Но в итоге напряжение снято, Ташиев уйдет с поста, будет заниматься здоровьем, у него проблемы с сердцем. Они понимали, что может расшататься вся система, оба лидера пришли к согласию, что нужно помириться. Отставки говорят о том, что люди делали что-то за спиной, происходит зачистка. Задача – сбалансировать ситуацию, чтобы положением не воспользовались деструктивные силы внутри и извне. У Жапарова много противников, Ташиев набрал сильный авторитет и сильные позиции в парламенте, силовых структурах. А Жапаров начал терять популярность, у него появились опасения, что возможен транзит власти под предлогом нарушения Конституции. Ситуация была очень близка к свержению Жапарова. У Жапарова была поддержка со стороны России, я не исключаю этот момент», - рассказал он.

Ташиев был самым влиятельным чиновником в стране после Жапарова, в каких-то вопросах даже более влиятельным, и шел к участию в президентских выборах, пишут СМИ.

