В России только недавно началось производство виски полного цикла, рынок сложный, но перспективный, так как зерновых производится больше, чем винограда, заявил НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

В 2025 году выпуск сырья для разлива виски в России резко вырос. Производство вискового дистиллята увеличилось на 48% год к году, зернового — более чем в четыре раза. Это объясняется стремлением алкогольных компаний отказаться от импортного сырья, пишет «Коммерсант». Ставцев объяснил, почему это перспективный рынок для производителей.