Свой стиль: Российский виски занял уже 60% рынка
Основное сырье для виски закупается за рубежом, но в целом российское производство занимает уже 60% рынка, рассказали НСН в WineRetail.
В России только недавно началось производство виски полного цикла, рынок сложный, но перспективный, так как зерновых производится больше, чем винограда, заявил НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
В 2025 году выпуск сырья для разлива виски в России резко вырос. Производство вискового дистиллята увеличилось на 48% год к году, зернового — более чем в четыре раза. Это объясняется стремлением алкогольных компаний отказаться от импортного сырья, пишет «Коммерсант». Ставцев объяснил, почему это перспективный рынок для производителей.
«В России только недавно началось производство виски полного цикла, полный цикл включает сырьевую составляющую – работу с зерном. Обсуждается даже производство гречишного виски, как некого российского варианта. Виски должен выдерживаться в бочках не менее трех лет, премиальные сорта – 12 лет и больше. Мы сейчас в начале этого пути, у нас есть несколько производств, включая Ставропольский край. Но нельзя сказать, что это носит массовый характер, для этого потребуется несколько лет. Рынок сложный, но перспективный, так как зерновых у нас производится больше, чем винограда», - отметил он.
По его словам, основное сырье еще закупается, но в целом российское производство занимает уже 60% рынка.
«Основное сырье для производства виски у нас все-таки импортируется. Есть достаточно большая группа висковых напитков упрощенного способа производства. Параллельный импорт есть, завозят премиальные бренды. Мы сможем оценить вкусовые качества наших напитков только через несколько лет. Технологии соответствуют мировым, консультируют нас зарубежные специалисты. Давно напрашивалась эта история, что Россия будет создавать свой стиль виски. Российское производство получает преференции, это уже 60% рынка», - рассказал собеседник НСН.
После эмбарго на российский экспорт в 2022 году поставки алкоголя за границу из России сократились на треть, примерно до одного миллиона декалитров. Об этом НСН рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
