«Готовы перехватить»: Россия импортозаметит исследования товарных рынков
После вступления в силу запрета на исследования российского потребительского рынка для зарубежных компаний в индустрии смогут ориентироваться на данные ФОМ и ВЦИОМ, сказал НСН Василий Черный.
С 1 марта в России вступит в силу законопроект, запрещающий зарубежным компаниям заниматься исследованиями рынка товаров в России и потребительского поведения россиян, однако российские компании сегодня хорошо справляются с этой задачей, заявил в пресс-центре НСН директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
«Изучение общественного мнения никогда не было прерогативой иностранных компаний. ВЦИОМ и ФОМ всегда обеспечивают нас цифрами, в которые мы верим. Сейчас на этом поле развиваются новые технологии, и они тоже российские», - отметил он.
По словам собеседника НСН, товарные рынки остаются чувствительной зоной. Прежде исследования для них предоставляли иностранные компании, такие как IPSOS, Gfk и Nielsen, однако с 2022 года они начали уходить с российского рынка, что позволило российским компаниям сделать рывок.
«На текущий момент главный вопрос решен: данные, которые не всегда хранились в России, теперь технологически находятся здесь, все хранится в наших дата-центрах. А вот с юридической точки зрения пока нет подтверждений от IPSOS, Gfk и Nielsen об изменении структуры собственности. Есть данные, что идут финальные бизнес-договоренности. Либо компании выполнят закон, либо должны будут через две недели приостановить свою деятельность. По намекам, которые есть, вроде бы компании решат этот вопрос. Но индустрия готова к тому, что эти исследовательские компании уйдут с рынка, и готова подхватить крупные проекты и заказчиков. Технологически, интеллектуально отрасль к этому готова», - уточнил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что прямой запрет для общения госорганов с гражданами в иностранных мессенджерах является важной мерой по защите россиян от мошеннических действий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Готовы перехватить»: Россия импортозаметит исследования товарных рынков
- Ролл за тысячу: Почему россияне отказываются от японских ресторанов
- В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на двух продавцов в ТЦ
- Песков заявил, что делегация РФ на переговорах в Женеве будет расширена
- Кирьянов рассказал, как депутаты усилят защиту россиян от мошенников
- До «Руки Вверх» не дотянут: Кинотеатры не ждут миллиарда от «Короля и Шута»
- Лукашенко: Нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России
- В Москве из горящего здания спасли 16 человек
- В Брянской области уничтожили 229 беспилотников
- Голикова: В экономику нужно вовлечь 12 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru