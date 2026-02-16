«Готовы перехватить»: Россия импортозаметит исследования товарных рынков

«Изучение общественного мнения никогда не было прерогативой иностранных компаний. ВЦИОМ и ФОМ всегда обеспечивают нас цифрами, в которые мы верим. Сейчас на этом поле развиваются новые технологии, и они тоже российские», - отметил он.

По словам собеседника НСН, товарные рынки остаются чувствительной зоной. Прежде исследования для них предоставляли иностранные компании, такие как IPSOS, Gfk и Nielsen, однако с 2022 года они начали уходить с российского рынка, что позволило российским компаниям сделать рывок.

«На текущий момент главный вопрос решен: данные, которые не всегда хранились в России, теперь технологически находятся здесь, все хранится в наших дата-центрах. А вот с юридической точки зрения пока нет подтверждений от IPSOS, Gfk и Nielsen об изменении структуры собственности. Есть данные, что идут финальные бизнес-договоренности. Либо компании выполнят закон, либо должны будут через две недели приостановить свою деятельность. По намекам, которые есть, вроде бы компании решат этот вопрос. Но индустрия готова к тому, что эти исследовательские компании уйдут с рынка, и готова подхватить крупные проекты и заказчиков. Технологически, интеллектуально отрасль к этому готова», - уточнил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что прямой запрет для общения госорганов с гражданами в иностранных мессенджерах является важной мерой по защите россиян от мошеннических действий.

