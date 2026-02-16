«Можно выделить две причины такого положения дел. Во-первых, дорожает рыба, с этим ничего нельзя сделать. В роллы и суши идет выращенная рыба, из Чили, например, наш мурманский лосось. Себестоимость выращивания высокая, мальков мы привозим из других стран. Во-вторых, очень сильно дорожает оплата труда, фонд оплаты у всех растет непропорционально общему росту цен. На рынке фиксируется дефицит сотрудников, это еще больше тянет зарплаты вверх. Арендная плата также повышается стандартно, в среднем на 8% в год. Спрос уже снижается, японские рестораны ощущают просадку, клиенты уходят в фастфуд», - рассказал он.

Сегодня открывать рестораны нерентабельно из-за перетока потребителя в бюджетный ценовой сегмент, а также из-за острой нехватки персонала, рассказал НСН ресторатор Сергей Миронов.

