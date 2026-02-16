В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на двух продавцов в ТЦ
Вооруженный мужчина напал на продавцов двух павильонов в торговом центре в Москве, злоумышленника задержали. Об этом сообщает столичное управление МВД.
По данным правоохранителей, фигурант под видом покупателя зашел в два павильона ТЦ на улице Менжинского. Так, в салоне сотовой связи злоумышленник, закрывая лицо шарфом и угрожая работнику магазина ножом, потребовал ключи от витрины со смартфонами. Нападавший не дождался выполнения требований и попытался забрать выставочный образец телефона, но не смог этого сделать из-за антикражного устройства.
«Во втором эпизоде злоумышленник, сменив верхнюю одежду и надев медицинскую маску, угрожал ножом еще одному продавцу. Из кассы он забрал 65 тысяч рублей, после чего скрылся», - сообщили в ГУ МВД.
Полиция задержала нападавшего - 28-летнего ранее судимого уроженца Черкесска. У мужчины изъяли нож и часть похищенных денег. Правоохранители возбудили уголовные дела о разбое, фигуранта заключили под стражу.
Ранее мужчина с ножом напал на двоих прохожих на улице Покровка в Москве, злоумышленника задержали на месте и арестовали.
