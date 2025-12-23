«Все зависит от того, какой комплекс услуг там оказывается. Сам по себе стационар не стоит таких денег никогда, стационар – это индивидуальный бокс для животного. Другое дело, какие манипуляции осуществляются с этим животным. Это можно сравнить с палатой интенсивной терапии в человеческом случае. Если у животного серьезные заболевания, например, онкология, или какая-то серьезная операция, то и чек будет очень высокий. Многое зависит от клиники, у нас есть «звездные» клиники, которые берут очень большие деньги за квалификацию и имя врачей. Это, например, врачи, к которым очередь на месяцы вперед расписана. У нас есть более бюджетные клиники, которые не имеют таких имен, там чек будет другой»,- рассказал он.

По его словам, это можно отрегулировать, но тогда весь комплекс таких услуг должен быть импортозамещен.

«С начала пандемии, когда произошло первое подорожание, чек вырос в два раза. Это касается ряда услуг. За последние четыре года все очень подорожало, в первую очередь подорожали ветеринарные препараты. У нас с импортозамещением в этом смысле весьма тяжело, а зарубежные препараты везут через третьи страны, поэтому цена выросла в разы. Поэтому мы можем это отрегулировать, но тогда весь комплекс таких услуг должен быть импортозамещен, чтобы у нас были свои препараты, свой наркоз, российские инструменты и расходные материалы. Тогда это будет стоить других денег», - пояснил собеседник НСН.

В вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

