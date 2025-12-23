Бурматов объяснил «запредельные» цены в российских ветклиниках
Многое зависит от клиники, в России есть «звездные» клиники, которые берут очень большие деньги за квалификацию и имя врачей, заявил НСН Владимир Бурматов.
С 2020 года чек на ветеринарные услуги вырос в два раза, потому что в России не хватает своих препаратов и инструментов, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запредельные цены на госпитализацию домашних питомцев. По ее словам, один день пребывания собаки в клинике может стоить от 70 до 90 тысяч рублей, передает издание «Ведомости». Профильные комитеты до конца февраля 2026 года должны представить Матвиенко аналитическую записку о количестве ветеринарных клиник и причинах высокой стоимости услуг. Бурматов подчеркнул, что такие цены далеко не во всех клиниках.
«Все зависит от того, какой комплекс услуг там оказывается. Сам по себе стационар не стоит таких денег никогда, стационар – это индивидуальный бокс для животного. Другое дело, какие манипуляции осуществляются с этим животным. Это можно сравнить с палатой интенсивной терапии в человеческом случае. Если у животного серьезные заболевания, например, онкология, или какая-то серьезная операция, то и чек будет очень высокий. Многое зависит от клиники, у нас есть «звездные» клиники, которые берут очень большие деньги за квалификацию и имя врачей. Это, например, врачи, к которым очередь на месяцы вперед расписана. У нас есть более бюджетные клиники, которые не имеют таких имен, там чек будет другой»,- рассказал он.
По его словам, это можно отрегулировать, но тогда весь комплекс таких услуг должен быть импортозамещен.
«С начала пандемии, когда произошло первое подорожание, чек вырос в два раза. Это касается ряда услуг. За последние четыре года все очень подорожало, в первую очередь подорожали ветеринарные препараты. У нас с импортозамещением в этом смысле весьма тяжело, а зарубежные препараты везут через третьи страны, поэтому цена выросла в разы. Поэтому мы можем это отрегулировать, но тогда весь комплекс таких услуг должен быть импортозамещен, чтобы у нас были свои препараты, свой наркоз, российские инструменты и расходные материалы. Тогда это будет стоить других денег», - пояснил собеседник НСН.
В вопросе ветеринарной помощи лучше всего подбирать себе непосредственно врача, а не ветклинику, и делать это через сарафанное радио, так как отзывам сегодня доверять нельзя. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
